美加重新展開貿易談判 有望本週內達協議（視頻）

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加拿大重新參與北美自由貿易協定談判，據報會在奶製品市場上作出讓步，美方表示，可望於本周內與加拿大達成共識。

加拿大外長方慧蘭，在美國和墨西哥達成初步貿易協議後，隨即趕到華盛頓，與美方談判，希望保著三方認可的貿易協定。方慧蘭形容與美方會談有建設性，翌日會再詳細洽談。

與方慧蘭會面的白宮首席經濟顧問庫德洛期望，加拿大會懂得妥協。

美國財長姆欽則指，有信心美加兩國會在本週內達成共識，特朗普總統早前警告，加拿大如果不放棄保護國內奶類行業的貿易壁壘，就會向加拿大進口汽車徵稅。

雖然加拿大表明會繼續捍衛當地奶類行業，不過有當地傳媒報道，加拿大準備在奶製品市場作出讓步，包括放寬對美國新調配乳製品的進口限制，以換取美國答應不延長知識產權，和生物製藥專利的保護年期。

加拿大亦希望透過讓步，保留在北美自由貿易協定中原有的反傾銷仲裁機制。

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