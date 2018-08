美加重新展開貿易談判 有望本週內達協議（視頻）

【i-CABLE】

加拿大重新參與北美自由貿易協定談判,據報會在奶製品市場上作出讓步,美方表示,可望於本周內與加拿大達成共識。

加拿大外長方慧蘭,在美國和墨西哥達成初步貿易協議後,隨即趕到華盛頓,與美方談判,希望保著三方認可的貿易協定。方慧蘭形容與美方會談有建設性,翌日會再詳細洽談。

與方慧蘭會面的白宮首席經濟顧問庫德洛期望,加拿大會懂得妥協。

美國財長姆欽則指,有信心美加兩國會在本週內達成共識,特朗普總統早前警告,加拿大如果不放棄保護國內奶類行業的貿易壁壘,就會向加拿大進口汽車徵稅。

雖然加拿大表明會繼續捍衛當地奶類行業,不過有當地傳媒報道,加拿大準備在奶製品市場作出讓步,包括放寬對美國新調配乳製品的進口限制,以換取美國答應不延長知識產權,和生物製藥專利的保護年期。

加拿大亦希望透過讓步,保留在北美自由貿易協定中原有的反傾銷仲裁機制。

