加拿大少年冰球隊遇車禍15人亡 小鎮居民痛哀

加拿大沙省青少年冰球隊洪堡野馬在前往參加季後賽的途中,在公路上與一輛貨車相撞,造成15人死亡,另有14人受傷,事件震驚全國及冰球界,加拿大總統杜魯多及特朗普總統亦發聲明哀悼。

載著29名洪堡野馬隊職球員的巴士,在星期五晚7時與一輛貨車相撞,事發後貨車上貨物散滿一地,巴士車身損毀嚴重。

15名的死者包括球隊的教練及隊長,大多數都是年輕的球員,14名送院的傷者當中,有不少都是重傷。

加拿大總理杜魯多發聲明哀悼事件的死難者,並指意外是每名家長的噩夢。

倖存者在醫院手牽著手,互相支持與鼓勵,有很多家長對於一夜之間失去至親仍不能接受,亦有當地居民指,2018年4月6日會是沙省最難過的一日。

沙省級洪堡市居民都盡一點力量去幫助傷者,紛紛去捐血,亦有人去到野馬隊的主場獻花。

在籌款網站GoFundMe上,設置了為死難者籌款的專頁,目前已籌得超過560萬的善款。

