加拿大少年冰球隊遇車禍15人亡 小鎮居民痛哀

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加拿大沙省青少年冰球隊洪堡野馬在前往參加季後賽的途中，在公路上與一輛貨車相撞，造成15人死亡，另有14人受傷，事件震驚全國及冰球界，加拿大總統杜魯多及特朗普總統亦發聲明哀悼。

載著29名洪堡野馬隊職球員的巴士，在星期五晚7時與一輛貨車相撞，事發後貨車上貨物散滿一地，巴士車身損毀嚴重。

15名的死者包括球隊的教練及隊長，大多數都是年輕的球員，14名送院的傷者當中，有不少都是重傷。

加拿大總理杜魯多發聲明哀悼事件的死難者，並指意外是每名家長的噩夢。

倖存者在醫院手牽著手，互相支持與鼓勵，有很多家長對於一夜之間失去至親仍不能接受，亦有當地居民指，2018年4月6日會是沙省最難過的一日。

沙省級洪堡市居民都盡一點力量去幫助傷者，紛紛去捐血，亦有人去到野馬隊的主場獻花。

在籌款網站GoFundMe上，設置了為死難者籌款的專頁，目前已籌得超過560萬的善款。

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