多倫多中餐館涉歧視非裔顧客被罰1萬加元（視頻）

加拿大多倫多一家中餐廳,在一位黑人顧客點餐後,要求該顧客預付餐費,被安大略省人權法庭裁定此舉涉及種族歧視,要求賠償該顧客一萬加元。

Emile Wickham在2014年5月3日,與3位朋友到康城中餐廳慶祝他28歲生日 。

Wickham稱,當時他們4人是餐廳唯一的黑人顧客 ,當服務員點餐後,要求他們預付餐費。

根據他們的證詞,當他們抱怨時,被告知這是餐館的規定。

Wickham詢問餐廳的其他客人是否被要求預付餐費,他們表示沒有。

安大略省人權法庭認為,該家中餐廳種族歧視Wickham和他的朋友,裁定餐廳向Wickham支付一萬加元。

該家餐廳表示,發生過很多用餐事件,根據規定,要求不是”常客”的顧客預付餐費,但法官聲稱,沒有發現相關證據。

被告表示,會對裁決提出上訴,而原告人Wickham則表示,如果需要會繼續為案件鬥爭。

