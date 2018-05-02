多倫多中餐館涉歧視非裔顧客被罰1萬加元（視頻）

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【KTSF 鄭麗娜報導】

加拿大多倫多一家中餐廳，在一位黑人顧客點餐後，要求該顧客預付餐費，被安大略省人權法庭裁定此舉涉及種族歧視，要求賠償該顧客一萬加元。

Emile Wickham在2014年5月3日，與3位朋友到康城中餐廳慶祝他28歲生日 。

Wickham稱，當時他們4人是餐廳唯一的黑人顧客 ，當服務員點餐後，要求他們預付餐費。

根據他們的證詞，當他們抱怨時，被告知這是餐館的規定。

Wickham詢問餐廳的其他客人是否被要求預付餐費，他們表示沒有。

安大略省人權法庭認為，該家中餐廳種族歧視Wickham和他的朋友，裁定餐廳向Wickham支付一萬加元。

該家餐廳表示，發生過很多用餐事件，根據規定，要求不是”常客”的顧客預付餐費，但法官聲稱，沒有發現相關證據。

被告表示，會對裁決提出上訴，而原告人Wickham則表示，如果需要會繼續為案件鬥爭。

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