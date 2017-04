加拿大男子乘聯合航空商務艙 報稱被蝎子螫（視頻）

By

【KTSF 劉瑩報導】

過去一個星期對於聯合航空可謂空前的災難,繼一名亞裔乘客被強制趕下飛機後,同一日從休斯頓前往加拿大的一個航班,有乘客說在飛機商務艙上遭到蝎子的叮刺。

根據受害者Richard Bell的妻子表示,蝎子是在吃午飯的時候,從頭頂的行李箱中跌入其丈夫的頭頂,Bell感覺到頭部有物體,用手將其抓住放到餐桌上面,原來是一隻蝎子。

由於當時他用手捉到其尾部,故被其刺傷,隨後Bell將蝎子摔到走道上,引來臨近乘客的驚呼。

暫時並不清楚蝎子如何到達行李箱當中,而根據客機的飛行記錄,客機之前是從哥斯達尼加飛抵休斯頓,再由休斯頓飛往加拿大卡爾加里。

據Bell的妻子憶述,乘務人員很快處理了蝎子,將牠放進廁所沖掉

而在聯合航空發表的一份聲明當中表示,機組人員已根據指引對受傷的乘客進行處理,該名乘客當時並無生命危險,而醫務人員亦已在航班到達卡爾加里時候命。

週三聯合航空聯繫Bell表示歉意,並進行賠償,但Bell一家不願透露賠償金額。

雖然類似的事件非常罕見,但亦都曾經發生過,2015年在阿拉斯加航空一班從洛杉磯飛至波特蘭的航班上,就有一名女士被蝎子叮咬受傷。

不過更多人可能會關注的是,聯合航空這次對於事件的反應基本尚算到位,但未知是否受到亞裔乘客被強制趕下飛機事件的影響。

