加拿大宣布向總值166億加元的美國進口商品徵收報復關稅。

加拿大外長方慧蘭公布星期日起,將會向美國的威士忌、茄汁、剷草機等產品,分別徵收25%和10%關稅,回應特朗普總統向加拿大鋼鋁產品徵稅。

她指美國徵收關稅不符合世貿規定,加拿大不會將爭議升級,但亦不會退縮,會一直徵收報復關稅,直到美國停止向加拿大鋼鋁產品徵稅。

加拿大政府同時宣布會向國內鋼鋁以及製造業,提供最多20億加元支援。

