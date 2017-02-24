服用維他命C能否有效預防及對抗感冒？

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【KTSF 劉瑩報導】

感冒高發季節，大家都有很多辦法對抗和預防，其中服用維他命C被認為是有效的措施和方法，事實又是否如此呢？

很多人認為維他命C可以預防和對抗感冒，但有醫生指出，維他命C只對輕微的普通感冒有一定的幫助。

由於我們的身體不製造維他命C，所以通常都會從食物中獲取來維持免疫系統功能，鐵質吸收，骨骼及皮膚健康。

一般建議，成年男性每日要攝入90毫克的維他命C，而女性則至少要有75毫克。

根據2013年的一項研究顯示，從事極限運動人士，如果每日服用200毫克的維他命C，的確可以降低罹患感冒的風險，但對於普通民眾來說，則沒有太大變化。

如果你想從維他命C當中獲益，必須每天服用，而不是等到感冒才開始，每日吃5份水果蔬菜就足夠一整日的攝取量。

同時要避免過量服用，每日服用超過2,000毫克維他命C，可能會導致噁心、腹瀉和腹痛，並會影響血糖數據的檢測。

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