服用維他命C能否有效預防及對抗感冒？

感冒高發季節,大家都有很多辦法對抗和預防,其中服用維他命C被認為是有效的措施和方法,事實又是否如此呢?

很多人認為維他命C可以預防和對抗感冒,但有醫生指出,維他命C只對輕微的普通感冒有一定的幫助。

由於我們的身體不製造維他命C,所以通常都會從食物中獲取來維持免疫系統功能,鐵質吸收,骨骼及皮膚健康。

一般建議,成年男性每日要攝入90毫克的維他命C,而女性則至少要有75毫克。

根據2013年的一項研究顯示,從事極限運動人士,如果每日服用200毫克的維他命C,的確可以降低罹患感冒的風險,但對於普通民眾來說,則沒有太大變化。

如果你想從維他命C當中獲益,必須每天服用,而不是等到感冒才開始,每日吃5份水果蔬菜就足夠一整日的攝取量。

同時要避免過量服用,每日服用超過2,000毫克維他命C,可能會導致噁心、腹瀉和腹痛,並會影響血糖數據的檢測。

