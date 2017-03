南灣義工教練涉與未成年學生發生不當性關係被捕

By

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Campbell市一間高中,有義工教練涉嫌與未成年學生發生不當性關係,涉案的20歲教練已被警方逮捕。

Cambell警方週四公布涉案教練的照片,他是20歲的Nathaniel Makeeff,在南灣Cambell市Westmont 高中擔任義工教練,也曾是該校的摔角和美式足球校隊隊員,並在2015年畢業。

他涉嫌與一名未成年學生發生性關係,本週二在他位於Cambell的家中被捕。

警方表示,校方配合警方調查,上週五提供嫌犯的相關資料。

Makeeff 目前因為涉嫌與未成年人口交和涉嫌與未成年人發生性行為等罪名,被監禁在聖塔克拉拉縣監獄。

警方表示,相信案中僅一名受害者,但拒絕透露該名學生的年齡和性別,以及嫌犯是在該校的哪個球隊擔任教練,以保護受害人隱私。

