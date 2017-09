By

【KTSF】

南灣Campbell市警方表示,週三晚深夜接報指,在Cypress Lane 700號地段有小偷,疑犯一度向警員開槍。

警方到場後,鎖定疑犯當時的位置,在17號公路隔音牆附近的一個後園。

警方表示,疑犯看見警方後,向警員開了8至12槍,警方一度封鎖17號南行公路部分路段,隨後在Los Gatos Creek附近,再次發現疑犯並將他被捕,事件中無人受傷。

