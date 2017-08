南灣警員截停司機拔槍相向 視頻瘋傳惹批評（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

有人在社交網上載片段,顯示南灣Campbell市一名電單車騎警,在101號公路上截停一輛汽車時,曾經拔槍指向車上兩人,片段有超過50萬人次瀏覽,不少人更批評該警員不應該拔槍,但Campbell警局表示,片段並沒有記錄下所有事情。

視頻中的男子說:”你為甚麼還用槍指著我?我手已經放在這裡,(警員:我明白)不,你不明白,你還是用你的槍指著我。”

這段在網上瘋傳的9分鐘長片段,是上星期一個Campbell警察在101號公路上截停一對男女,警員指開車的女人超速,高達85英里,他說車上男人在找尋車牌和其他證明文件時,一度伸手向地下。

視頻中的男子說:”我看到地上的文件,我搞錯了,有關螺絲批,好嗎,我並非要做甚麼,只是向下把你要的文件抓起來,就這樣。”

開車的女人在警員拔槍和要求增援後開始錄影,等候期間警員的槍一直指著副駕駛上的男人。

Campbell警方發言人Gary Berg說:”可悲的事實是,警員會遭攻擊,昨天早上在Los Bonos才發生過。我們的警員不單要保護自身安全,還要顧及周圍人士的安全。”

警方說,整個過程中沒有人受傷,事後個男人更向警員道歉,警方現正翻查該警員的隨身攝錄機的片段,但相信他並沒有違反任何規例。

