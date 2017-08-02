南灣警員截停司機拔槍相向 視頻瘋傳惹批評（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

有人在社交網上載片段，顯示南灣Campbell市一名電單車騎警，在101號公路上截停一輛汽車時，曾經拔槍指向車上兩人，片段有超過50萬人次瀏覽，不少人更批評該警員不應該拔槍，但Campbell警局表示，片段並沒有記錄下所有事情。

視頻中的男子說：”你為甚麼還用槍指著我？我手已經放在這裡，（警員：我明白）不，你不明白，你還是用你的槍指著我。”

這段在網上瘋傳的9分鐘長片段，是上星期一個Campbell警察在101號公路上截停一對男女，警員指開車的女人超速，高達85英里，他說車上男人在找尋車牌和其他證明文件時，一度伸手向地下。

視頻中的男子說：”我看到地上的文件，我搞錯了，有關螺絲批，好嗎，我並非要做甚麼，只是向下把你要的文件抓起來，就這樣。”

開車的女人在警員拔槍和要求增援後開始錄影，等候期間警員的槍一直指著副駕駛上的男人。

Campbell警方發言人Gary Berg說：”可悲的事實是，警員會遭攻擊，昨天早上在Los Bonos才發生過。我們的警員不單要保護自身安全，還要顧及周圍人士的安全。”

警方說，整個過程中沒有人受傷，事後個男人更向警員道歉，警方現正翻查該警員的隨身攝錄機的片段，但相信他並沒有違反任何規例。

點擊此處觀看視頻

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。