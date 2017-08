By

【KTSF 崔凱橋報導】

南灣Campbell市的一個住宅區,週二中午有一架起重機倒塌壓在一間房屋上,起重機週三早上已被移走。

起重機倒塌的地點位於Sondra Way 150號地段一幢住屋,工程人員週二中午使用起重機,在區內進行電線桿的維修工程,起重機突然倒下,壓在一間房屋上。

幸好當時房屋內沒有人,不過房屋嚴重損毀,而附近房屋的陽台亦受波及,事件中無人受傷。

當局用了只少8小時,直至週二晚11時,才將高200呎的起重機重新升起以及䡗固,以防止再次發生倒下的情況。

經初步調查後,當局認為事件並無可疑,目前仍未清楚導致起重機倒下的原因。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。