南灣Campbell市週五凌晨發生二級火警,16輛汽車受波及,事件中無人受傷,當局就事件展開調查。

當局接報指週五大約凌晨3時,位於Dover Way 475號公寓樓宇內的停車場一輛汽車著火。

消防員趕達現場後,發現數輛汽車一同著火,隨即疏散樓宇內所有的居民。

有附近的居民表示,事發時在家中,聽到一聲巨響,相信是車呔受熱力而爆破所做成。

火災並無波及公寓住宅,事件中無人受傷,不過16輛汽車受損毀。

當局表示起火原因有可疑,正在就事件進行調查。

