By

【KTSF】

舊金山金銀島週日光天化日下發生搶劫案,一名七旬老婦被兩名年輕賊匪搶走相機,其中一名賊匪中曾用槍指嚇受害人。

事發於中午12時半左右,地點在9街。

受害的72歲受害人稱,她看到兩名年約十多廿歲的年輕男子尾隨她,之後被其中一人強搶相機。

兩人糾纏期間,賊匪掏出手槍指嚇受害人,受害人見狀就範,賊匪成功搶走相機奔逃,受害人在案中沒有受傷。

兩名賊匪至週一仍未落網。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。