加州交通局招聘逾千人手 大型招聘會週四舊金山舉行

卜【KTSF 陳嘉琪報導】

加州交通局(Caltrans)本月起在加州各地舉行多個大型招聘會,為超過1100個職位空缺尋找適合的應徵者。

Caltrans指,州府剛剛通過新法例,在未來十年間預計會籌得約540億,來進行多項道路改善工程,以及加快各項現在進行的工程,因此需要投入大量的人力資源。

職位空缺包括維修部、法務部,人事部,工程部、環境規劃部等等。

第二場招聘會將於8月17日週四在AT&T球場舉行,時間是上午11時至下午兩時,整個招聘過程會持續到明年4月。

查詢招聘會舉行詳情,請點擊:http://www.dot.ca.gov/jobs/docs/2017-2018_Recruitment_Events.pdf

查詢招聘職位詳情,請點擊:http://www.dot.ca.gov/jobs/vacancy.html

版權所有,不得轉載。