【KTSF 陳嘉琪報導】

行駛舊金山至南灣的加州鐵路(Caltrain)火車,官方宣布票價及泊車費用即將加價。

加鐵宣布由今年10月1日起,所有成人的票價,每一站一律加價25美分,因此由舊金山前往聖荷西的單程票,由現時的11.2元升至12.2元。

而在加鐵車站停車場泊車的月租費用,同樣在10月1日起由現時的55元增加至82.5元。

至於專門為公司教育機構及屋苑而設的優惠月票,由明年元旦起,月費會由現時的190元增加至237.5元,到了2019年元旦,月費會進一步提升至285元。

至於稱為”Eight Ride”8程的優惠票就會被取消。

加鐵表示,自5月起至董事會投票前,一共召開了6次社區會議,亦有10多次外展活動,對上一次的加價是2015年,票價上升所得到的錢,會用來資助經營成本。

