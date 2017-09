By

【KTSF】

居住在中半島加州鐵路(Caltrain)路軌附近的居民,從週三開始會有一個更安靜的居住環境。

由週三開始,加鐵的列車操作員在駛入San Bruno、Belmont以及San Carlos市車站時,由往日要持續地按響喇叭,轉為只需要按一次。

該段的車站將會有信號及語音廣播,以取代喇叭,提醒乘客火車快將到站。

不過當局表示,如果列車操作員看到有行人在軌道附近,或看到潛在的安全問題,會繼續按響喇叭,以作提醒及警告。

