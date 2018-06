By

【KTSF 崔凱橋報導】

Caltrain火車月票下月起加價。

目前Caltrain的月票價格是按14天來回車票計算,從7月1號開始,月票的價格將會按15天收費,而月票的價格是因應乘客所乘搭的區域而作不同的收費。

持有月票的乘客,可在平日無限次在月票所包含的區域內乘搭火車,週末及假日則可在所有區域無限次乘搭。

月票只適用在Cilpper卡,7月的月票將在本週四開售,民眾可以登上www.caltrain.com查看更多詳情。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。