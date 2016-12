By

馬上就要跨年了,您是否要出門參加新年倒數活動呢?灣區的大眾運輸系統也做好準備,在除夕夜提供免費服務,或者是延長服務。

這個星期六就是除夕夜了,屆時灣區各地都有許多跨年活動,為了服務乘客,灣區的大眾運輸系統,包括加州火車(Caltrain)、VTA、舊金山Muni公車、Sam Trans 以及 AC Transit,從週六晚上8點到週日清晨5點,全部免費提供民眾搭乘,也就是說,除了北灣以外,灣區多數地區的公車和火車基本上都免費。

而灣區捷運BART則是照常收費,但是會延長服務時間一個小時,也就是營業到週日凌晨3點。

加州火車除夕夜午夜過後,也會加開4班南向行駛的列車服務,當局提醒民眾,外出參加跨年活動,最好搭乘大眾運輸系統,避免塞車。

