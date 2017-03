司法部長被揭選前曾與俄官員接觸 民主黨促辭職

By

【KTSF 林佩樺報導】

聯邦司法部表示,司法部長Jeff Sessions去年在選前與俄羅斯駐美大使基斯利亞克連絡過兩次,但他在出席參議院的司法部長提名聽證會時,曾否認曾與俄羅斯官員接觸。

司法部表示,兩次會面分別發生於7月與9月,當時特朗普還未當選總統,而Sessions也還是聯邦參議員。

奧巴馬政府指控俄羅斯黑侵美國大選,因此對俄國實施制裁,聯邦司法部與FBI都是調查黑侵大選的關鍵單位。

今年1月國會司法部長提名人聽證會時,當有議員問及如果政府人員和俄羅斯高層有連繫,Sessions會怎麼處置,他當時回答沒有聽說任何此類行為。

在他之前 ,特朗普的心腹 Michael Flynn因為在大選前與俄國大使聯絡,談論特朗普上台後會撤銷對俄國的制裁,事情曝光他便辭職,不做國家安全顧問。

Sessions週四接受NBC電視台訪問時稱,他在大選期間沒與任何俄羅斯人討論選舉事宜,它對有關說法感到難以置信,並強調是完全錯誤。

聯邦眾議院一個委員會目前已同意調查特朗普競選團隊是否私下與俄國官員和情報人員聯絡,在事件曝光後,不少共和黨國會議員也加入民主黨的陣營,要求Sessions不要參與相關的調查工作,另外,民主黨領袖普洛西和舒默更要求Sessions立即辭職。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。