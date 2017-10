特朗普簽署行政命令 削弱奧巴馬健保法規管

By

【KTSF 江良慧報導】

為了要推翻奧巴馬健保法,特朗普總統除了向國會共和黨人施壓之外,也先後用行政手段指示聯邦機構稀釋奧巴馬健保法的規管,壓縮奧巴馬健保的登記及輔導,容許在職健保不提供避孕服務,阻止聯邦人員指導健保交易平台,特朗普週四簽署行政命令,進一步擾亂奧巴馬健保法的規管。

共和黨人在國會參議院幾次試圖推翻奧巴馬健保都失敗後,特朗普總統決定自己動手,週四簽署行政命令,聲稱會改善健保,而且政府又無需花錢,又可以為美國人提供更多競爭、更多選擇和降低保費。

特朗普的行政命令,令市場出現更多保費較低,但受理範圍有限的健保計劃,這些產品對奧巴馬健保法規定必有的基本服務好多都不包,這些平價產品是小商戶及自顧人士投保的 Association Health Plan,簡稱AHP健保計劃,在特朗普的行政命令下,這些AHP健保計劃將會受到較少的州與聯邦規管。

特朗普的行政命令觸及的另一項健保產品,是那些為轉工轉業空窗期而設的短期健保。

奧巴馬健保法規定,人人必須買健保,奧巴馬政府為防止民眾借短期健保來敷衍法例,所以規定短期健保的投保期至多3個月,但特朗普現在准許保險期可以長至一年。

問題是短期健保一般都拒絕人帶病投保,也不會接受高危機率的人投保,還有 短期健保受保的範圍遠遠少於正常的健保產品所提供的,因此有分析指出,特朗普這項行政命令不但進一步拆毀奧巴馬健保,更會打亂健保市場的秩序,令到更多人可以利用平價及短期的權宜性質的健保產品

逃避正規的健保服務。

包括州保險專員、大部分健保業者和主流政策專家的批評者預測,收窄承保範圍會帶來損毀性連鎖反應,包括令有嚴重健康問題的患者和老弱人士的保費飆升,促使更多保險公司逃離奧巴馬健保的交易平台,他們認為,特朗普的部分行動更可能會引發訴訟。

特朗普的命令指示3個內閣部門去重寫AHP健保計劃,而要落實特朗普的命令就需時。

根據向記者簡介的官員表示,命令會否影響2019年健保都說不定,明年就更加不可能。

