Calistoga酒莊付之一炬 莊主心血盡毀大受打擊（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

在Napa酒鄉以北的Caistoga市，有一個經營了近30年的酒莊在今次山火中被燒毀，估計損失500至800萬元，莊主的華裔太太表示大受打擊，她週三帶本台記者重回酒莊，酒莊今日面貌變成怎樣呢？

昔日翠綠的Helena View Johnston酒莊葡萄園，現在變成焦黃色枯枝。紅木製的會客小屋現在只剩頹垣敗瓦，裝滿高價酒的酒窖被燒毀，酒汁蒸發、佈滿灰燼。

幾千加崙的酒汁在今次大火中付之一炬，損失金額達80幾萬元。

就連莊主收藏的古董車都燒到沒有剩，鄧小美是酒莊莊主的妻子，她表示心情大受打擊。

鄧小美說：”我們酒莊是唯一完全徹底被燒毀，什麼都沒有剩。”

她又指酒莊入面養了一隻叫Coco的貓，但大火發生時趕不及帶走牠，直到目前都不見蹤影，鄧女士的丈夫Charles Johnston在1987年從他父親接手農園，1993年改建成酒莊，而鄧女士就負責後勤工作，幫忙打理酒莊事務，他們酒莊的特色是標榜全部有機種植。

鄧小美說：”一路以來，Charles是一個講求生態平衡的人，一向用生態平衡出發，沒有用任何化工農藥，不准用除蟲劑。”

幾年前曾經有人出價500萬元希望買下酒莊，但是她丈夫堅持不賣，鄧女士又指她丈夫對於釀酒相當有熱情和執著，這次大火不只是一個經濟損失，也摧毁了他畢生的心血。

鄧小美說：”他第一次返回被銷毁的園場時，我留意到他全身在顫抖，我除了心碎都不知說甚麼好，一個人付出一生的心血，不知道有多少機會可以重新起來。”

雖然山火留下一片廢墟，但是鄧女士表示，重建的可能性是有的，這片土地經過山火燒過以後土質會更旺，不過要買回所有設施，包括特定品種的葡萄樹，和這些存酒用橡木桶，成本難以估計。

鄧小美說：”真的難以估計，因為將會是一筆非常大的開銷，保險費的話，我丈夫指可能要等8個月至1年才知結果，當務之急，我們有經濟上的需求。”

他們兩夫婦都表示，很希望有朝一日能夠重建這個酒莊，如果大家希望幫助鄧女士一家，可以致電：(707)815-7033直接聯絡她。

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