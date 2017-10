Calistoga酒莊付之一炬 莊主心血盡毀大受打擊（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

在Napa酒鄉以北的Caistoga市,有一個經營了近30年的酒莊在今次山火中被燒毀,估計損失500至800萬元,莊主的華裔太太表示大受打擊,她週三帶本台記者重回酒莊,酒莊今日面貌變成怎樣呢?

昔日翠綠的Helena View Johnston酒莊葡萄園,現在變成焦黃色枯枝。紅木製的會客小屋現在只剩頹垣敗瓦,裝滿高價酒的酒窖被燒毀,酒汁蒸發、佈滿灰燼。

幾千加崙的酒汁在今次大火中付之一炬,損失金額達80幾萬元。

就連莊主收藏的古董車都燒到沒有剩,鄧小美是酒莊莊主的妻子,她表示心情大受打擊。

鄧小美說:”我們酒莊是唯一完全徹底被燒毀,什麼都沒有剩。”

她又指酒莊入面養了一隻叫Coco的貓,但大火發生時趕不及帶走牠,直到目前都不見蹤影,鄧女士的丈夫Charles Johnston在1987年從他父親接手農園,1993年改建成酒莊,而鄧女士就負責後勤工作,幫忙打理酒莊事務,他們酒莊的特色是標榜全部有機種植。

鄧小美說:”一路以來,Charles是一個講求生態平衡的人,一向用生態平衡出發,沒有用任何化工農藥,不准用除蟲劑。”

幾年前曾經有人出價500萬元希望買下酒莊,但是她丈夫堅持不賣,鄧女士又指她丈夫對於釀酒相當有熱情和執著,這次大火不只是一個經濟損失,也摧毁了他畢生的心血。

鄧小美說:”他第一次返回被銷毁的園場時,我留意到他全身在顫抖,我除了心碎都不知說甚麼好,一個人付出一生的心血,不知道有多少機會可以重新起來。”

雖然山火留下一片廢墟,但是鄧女士表示,重建的可能性是有的,這片土地經過山火燒過以後土質會更旺,不過要買回所有設施,包括特定品種的葡萄樹,和這些存酒用橡木桶,成本難以估計。

鄧小美說:”真的難以估計,因為將會是一筆非常大的開銷,保險費的話,我丈夫指可能要等8個月至1年才知結果,當務之急,我們有經濟上的需求。”

他們兩夫婦都表示,很希望有朝一日能夠重建這個酒莊,如果大家希望幫助鄧女士一家,可以致電:(707)815-7033直接聯絡她。

