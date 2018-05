By

【KTSF】

加州公共衛生部門週三警告民眾,不要吃來自加拿大卑詩省的生蠔,當局表示,這些生蠔和加州爆發諾沃克病毒病情有關。

直至4月27日,加州有大約100人表示,在吃了產自卑詩省的生蠔後感染病毒,加拿大則有超過170宗類似案例。

當局已經在3月底到4月中關閉4間養蠔場,加州衛生部提醒民眾,要減低染病機率,應避免吃生或沒有煮熟的蠔,要吃貝殼類食品,應該煮超過華氏145度。

