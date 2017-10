北灣山火仍未受控 成加州史上死傷最多山火

By

【KTSF】

北加州山火燃燒至第5日,死亡人數上升至31人,成為加州史上死傷最嚴重的山火,有400人仍然失蹤,最少3,500棟房屋和建築物被燒毀,最少25,000人撤離。

由於火勢蔓延,兩個火場合而為一,令目前仍活躍的火場由22個縮減為21個,面積已經超過300平方英里,相當於一個紐約市的面積,大部分火場受控面積少於10%。

當局繼續擴大強制撤離範圍,Atlas Peak山火向Solano縣蔓延,當地再多2,500人被強制撤離。

Napa縣的Calistoga市市長週四宣布市內全部超過5,000戶居民需要強制撤離,當地警方在撤離區巡邏,以防有人搶掠。

根據加州消防局的消息,目前主要的火場、Napa縣面積超過1萬英畝的Patrick山火只有3%受控,43,762英畝的Atlas Peak山火,受控面積就增至7%。

Sonoma縣面積超過17,000英畝的Nuns山火有3%受控,仍未受控的Pocket山火則蔓延至超過8,000英畝。

橫跨兩縣的Tubbs山火,超過34,000英畝,有10%受控。

