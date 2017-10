北灣山火Coffey Park災民首次返家園 滿目瘡痍感心痛（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

北灣山火接近兩個星期之後,Coffey Park的災民週五首次可以返回家園。

Coffey Park災民Sara和王潘瑞貽,週五首度返回家園,看到房屋燒成灰燼都很難過。

Sara說:”心情很糟,沒有在我們料想之中,我們就希望撤離幾個小時之後,回來還是一樣,那個屋子甚麽都好好的,都想不到回來是一片荒地。”

王潘瑞貽說:”我覺得心痛,這麽漂亮一個社區,現在燒得我開車進來都不認得了,好像都不知道自己到底在哪裡,要看的路名你也看到了,看不太清楚,所以得慢慢摸索。”

山火燒毀王潘瑞貽的兩棟房屋,都是出租房屋,週五返回家園時還剛好遇到了她租客的兒子。

災民Eesra說:”還有一兩件有價值的東西留在房子裏面,需要走進去,看看是否能找到任何還沒燒毀的東西。”

返回家園的災民也需經過嚴格檢查,必須到Coffey Park附近Kohl’s商場的停車場,出示身份證首先登記,之後警方會發一個通行證,災民才能返回家園。

回到Coffey Park的居民,軍警都為他們準備了一些安全必需品,像是口罩,還有穿在腳上的鞋套,還有這個藍色桶裡也是必須用品,像是手套還有垃圾袋,一會兒用完了這些口罩,鞋袋都可以放入這個黑色垃圾袋以保安全。

另外,還有非牟利組織的義工廚師,為災民準備了有餐廳水準的便當盒飯。

廚師義工Ryan Waesche說:”我們相信提供身體和心靈的糧食,對我們非常重要,去愛這些人,因為他們正經歷最困難時期。”

Coffey Park從週五一直到週日,將有限地允許災民和鄰居返回家園探視,而災民們現在最大的願望,就是可以盡快重建家園,早日恢復正常生活。

王潘瑞貽說:”留得青山在,不怕沒柴燒,人活著,家園可以重建。”

