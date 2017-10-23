北灣山火Coffey Park災民首次返家園 滿目瘡痍感心痛（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

北灣山火接近兩個星期之後，Coffey Park的災民週五首次可以返回家園。

Coffey Park災民Sara和王潘瑞貽，週五首度返回家園，看到房屋燒成灰燼都很難過。

Sara說：”心情很糟，沒有在我們料想之中，我們就希望撤離幾個小時之後，回來還是一樣，那個屋子甚麽都好好的，都想不到回來是一片荒地。”

王潘瑞貽說：”我覺得心痛，這麽漂亮一個社區，現在燒得我開車進來都不認得了，好像都不知道自己到底在哪裡，要看的路名你也看到了，看不太清楚，所以得慢慢摸索。”

山火燒毀王潘瑞貽的兩棟房屋，都是出租房屋，週五返回家園時還剛好遇到了她租客的兒子。

災民Eesra說：”還有一兩件有價值的東西留在房子裏面，需要走進去，看看是否能找到任何還沒燒毀的東西。”

返回家園的災民也需經過嚴格檢查，必須到Coffey Park附近Kohl’s商場的停車場，出示身份證首先登記，之後警方會發一個通行證，災民才能返回家園。

回到Coffey Park的居民，軍警都為他們準備了一些安全必需品，像是口罩，還有穿在腳上的鞋套，還有這個藍色桶裡也是必須用品，像是手套還有垃圾袋，一會兒用完了這些口罩，鞋袋都可以放入這個黑色垃圾袋以保安全。

另外，還有非牟利組織的義工廚師，為災民準備了有餐廳水準的便當盒飯。

廚師義工Ryan Waesche說：”我們相信提供身體和心靈的糧食，對我們非常重要，去愛這些人，因為他們正經歷最困難時期。”

Coffey Park從週五一直到週日，將有限地允許災民和鄰居返回家園探視，而災民們現在最大的願望，就是可以盡快重建家園，早日恢復正常生活。

王潘瑞貽說：”留得青山在，不怕沒柴燒，人活著，家園可以重建。”

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