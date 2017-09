By

【KTSF 郭柟報導】

8月份工作數據出爐,灣區職位減少,單月份就少了近5,000份。

8月就業報告出爐,灣區在8月少了4,700份職位,是7年來最多,其中南灣Santa Clara縣佔最多,少了3,000個職務。

而舊金山與聖馬刁縣(San Mateo)總共流失了2,000個職位,東灣是唯一有增加的地區,8月份增多800個職位。

其中餐廳以及酒店業最多職位消失,早前南灣一間餐廳宣布結業,約35人失去飯碗。

另一個例子是一名木匠,他在蘋果新總部的建設工程結束後,找不到類似的高薪工作,因此成為失業群。

加州失業率從7月的4.8%提高至5.1%,但專家分析,只是暫時的現象,認為不用過份擔心。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。