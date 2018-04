南加州水利局通過雙隧道供水設計 實現南北加州雙向供水

By

南加州水利局週二表決支持雙隧道供水設計,未來南加州可以獲得北加州供水。

經過激烈的辯論,南加州水利局表決通過雙隧道設計,未來會供水給南加州2,000萬人口和南灣聖他克拉縣(Santa Clara)200萬人口。

加州州長布朗大力支持這項提議,認為這是對加州人民、農場和環境有益的重大決定。

聖他克拉水利局也緊密關注南加州這次投票,因為聖他克拉縣的四成的日常用水來自北加州,如果未來使用這個雙隧道供水會受益良多。

聖他克拉水利局董事會也表決支持雙隧道供水,官方表示,現有的水利設施服務1,000萬人,但現在有將近4,000萬的民眾,所以這是一個合理的時間來更換新的計劃。

但加州的鮭魚協會Golden Gate Salmon Association反對這個項目,認為這對三角州的鮭魚來說是災難,協會也認為,聖他克拉縣的納稅人和加州其它部分的人可能也有不同意見,因為這個項目預計花費110億美元,將會導致聖他克拉縣的民眾

水費每月增加5美元。

