從下個月開始,加州的駕車人士就算逾期不繳付交通罰單,都不會被吊銷駕駛執照。

州長布朗簽署新預算時表示,吊銷執照將加劇低收入人士的經濟負擔,因為那些沒有辦法繳付交通罰款的人士,一旦駕照被吊銷,將無法開車上班,或不能應工作需要開車,將可能導致他們失去工作,更加無法繳付罰款。

今年3月,有488,000加州居民因為無付罰單而被吊銷駕照。

代表南加州San Fernando Valley的加州參議員Bob Hertzberg 因此動議,不再吊銷這些人的駕照,州長簽署了法案。

Hertzberg將推動另一項法案,讓無法繳付交通罰單的人,可以向法庭要求降低罰款,或是以社區服務取代。

