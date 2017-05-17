加州明年起將更新駕照及身分證 以符合安檢條例

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【KTSF 崔凱橋報導】

加州車輛管理局（DMV）準備於明年1月開始，為數以百萬的加州居民更換新的駕駛執照及身分證，以符合全國各地機場的聯邦安檢條例。

白宮規定，2020年10月起，各州居民在全國各地機場通過安檢時，必須出示符合新聯邦航空規定的駕駛執照或身份證，亦稱為REAL ID，居民亦可以改為出示護照。

新的駕照和身分證將會印有特別的標記，有利加強保安。

DMV表示，將由明年1月開始為民眾更換新的駕駛執照和身份證，費用為33元，民眾需要親自到DMV辦事處申請，並要出示出生證明、社安卡以及兩份居住證明文件。

現時大約有2,800萬加州居民擁有加州駕駛執照或身份證，為了應付在未來6年大量的駕照和身分證申請，州長布朗在2018年的修訂預算案中，將撥出2,300萬美元，增聘218名DMV員工，並計劃在星期六開放部分DMV辦事處。

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