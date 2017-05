加州明年起將更新駕照及身分證 以符合安檢條例

By

【KTSF 崔凱橋報導】

加州車輛管理局(DMV)準備於明年1月開始,為數以百萬的加州居民更換新的駕駛執照及身分證,以符合全國各地機場的聯邦安檢條例。

白宮規定,2020年10月起,各州居民在全國各地機場通過安檢時,必須出示符合新聯邦航空規定的駕駛執照或身份證,亦稱為REAL ID,居民亦可以改為出示護照。

新的駕照和身分證將會印有特別的標記,有利加強保安。

DMV表示,將由明年1月開始為民眾更換新的駕駛執照和身份證,費用為33元,民眾需要親自到DMV辦事處申請,並要出示出生證明、社安卡以及兩份居住證明文件。

現時大約有2,800萬加州居民擁有加州駕駛執照或身份證,為了應付在未來6年大量的駕照和身分證申請,州長布朗在2018年的修訂預算案中,將撥出2,300萬美元,增聘218名DMV員工,並計劃在星期六開放部分DMV辦事處。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。