加州將發射人造衛星 監測全球污染問題（視頻）

在舊金山舉行的全球氣候行動峰會上週五結束,發起人州長布朗在總結峰會之前發表演說指,會堅持在加州發射人造衛星,監測全球污染問題。

州長布朗說:”在加州,很多人攻訐科學,當中包括特朗普,但是氣候危機仍然存在,所以我們要全天候知道世界發生何事,所以我們會發射自己的人造衛星,去查明污染在何處,然後消除它。”

布朗其實在兩年前已經提過這個計劃,表示會跟位於舊金山的Planet Labs地球影像拍攝公司合作,製造和發射人造衛星,準確探測氣候污染物的源頭,並公布這些數據,希望與各界合作,將污染指數降至最低。

有報導指,該人造衛星計劃在2021年發射,之後的一年開始收集數據。

布朗上週亦簽署了十幾項法案,推廣零排碳放交通工具,保障低收入人士免受環境污染影響等,早前他頒佈一項行政命令,要求在2030年之前,在州內推出500萬輛電動車,他也簽署了法案,為加州設立目標,到2045年時完全使用再生潔淨能源發電。

