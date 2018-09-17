加州將發射人造衛星 監測全球污染問題（視頻）

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在舊金山舉行的全球氣候行動峰會上週五結束，發起人州長布朗在總結峰會之前發表演說指，會堅持在加州發射人造衛星，監測全球污染問題。

州長布朗說：”在加州，很多人攻訐科學，當中包括特朗普，但是氣候危機仍然存在，所以我們要全天候知道世界發生何事，所以我們會發射自己的人造衛星，去查明污染在何處，然後消除它。”

布朗其實在兩年前已經提過這個計劃，表示會跟位於舊金山的Planet Labs地球影像拍攝公司合作，製造和發射人造衛星，準確探測氣候污染物的源頭，並公布這些數據，希望與各界合作，將污染指數降至最低。

有報導指，該人造衛星計劃在2021年發射，之後的一年開始收集數據。

布朗上週亦簽署了十幾項法案，推廣零排碳放交通工具，保障低收入人士免受環境污染影響等，早前他頒佈一項行政命令，要求在2030年之前，在州內推出500萬輛電動車，他也簽署了法案，為加州設立目標，到2045年時完全使用再生潔淨能源發電。

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