加州撤銷疑犯保釋候審制度 明年10月生效

加州州長布朗簽署法案,撤銷現行疑犯交保外出候審的制度,為全美首個撤銷保釋制度的州。

新法將於明年10月生效,取而代之是引入一項評估制度,疑犯能否外出候審,將會視乎他對公共安全會否構成威脅,而非是否有財力交出保釋金。

這項法案是對加州審前拘留制度的一大變革,根據新法,涉嫌觸犯非暴力輕罪案件的大多數疑犯,在被捕12小時後會獲釋候審,但涉嫌觸犯暴力重案的疑犯,則不准外出候審。

新法案授權司法當局在24小時內,決定各疑犯能否外出候審,如果有需要,當局可以申請延長12小時。

反對人士指出,法案給予法官過多權力,亦有人憂慮,危險人物可能因此獲釋,甚至不會出庭受審。

不過支持者稱,撤銷保釋制度後,疑犯不會因為貧窮而不公平地被扣押,一名疑犯能否外出候審,應視乎他們對公眾會否構成危險,或潛逃的機會有多高。

新澤西州和新墨西哥州都先後改革它們的保釋制度,但加州是全美首個完全撤銷保釋制度的州。

