今年加州最大的兩宗山火Carr和Mendoncino Complex山火,保險索償已經達到8.45億元。

加州保險專員David Jones表示,Carr和Mendocino Complex山火總共燒毀或者損壞接近9,000間民居,超過329間商業和約800架車輛以及其他財物。

他表示,保險人員除了加班外,也增加人手加緊處理有關索償,不過他也呼籲仍在填寫索償的災民要提高警惕。

Jones說:”騙徒也會在這時候到你的地區企圖乘機佔便宜,那些聲稱會幫你的人給你的文件,你簽署前要十分小心。”

他也表示,去年北灣酒鄉大火的保險索償高達128億元。

