人口普查將問受訪者是否公民 加州不滿告特朗普政府

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦商務部週一宣布,將在2020年的人口普查加入是否美國公民的問題,加州和紐約州政府週二宣布,就這議題控告特朗普政府。

加州司法部長Xavier Becerra週二中午連同州務卿Alex Padilla,在針對特朗普政府的訴訟中強調,美國憲法規定,政府必須點算國內的每一個人。

Becerra說:”我們要傳達一個非常簡單的訊息,如果你不被點算的話,你就會被忽略,在加州的所有人都應該被點算。”

Becerra表示,是否是公民的問題,將導致一些非公民因為害怕回答問題,而不參與人口普查。

不正確的人口數字,將會影響聯邦政府撥款,特別是人口較多的州,在例如基礎建設和孩童的醫療保險方面,將會吃虧。

紐約和新澤西州都表示參與起訴。

除了撥款受影響之外,一些州在國會的影響力也會被削弱,在分配眾議院議席中,擁有許多非公民的州議席將被減少。

相對來說,一些比較少非公民的州,如賓夕凡尼亞州,則可能有更多的議席。

共和黨賓夕凡尼亞州聯邦眾議員Charlie Dent說:”若按公民來重新劃分選區,製造業地帶的州份就不會在國會失去那麼多議席,因現在以人數計算。”

聯邦商務部發函表示,這是聯邦司法部要求的資料。News::L3rd

白宮發言人桑德斯說:”這能夠讓我們更能夠遵守選民權益法。”

商務部長Wilbur Ross表示,收集準確公民數字的重要性,遠超過較低的點算率。

