涉非法提高醫療費用 Sutter被加州政府起訴

【KTSF 江良慧報導】

加州司法部長宣布向全加州最大的Sutter Health醫療集團提出訴訟,指控Sutter涉嫌違反反壟斷法,藉著在市場佔有的優勢,非法提高醫療費用。

總部設於沙加緬度的Sutter Health屬非牟利團體,在北加州的網路包括24間醫院,和超過8,000名醫生。

加州司法部長Xavier Becerra指控Sutter把網絡外醫療服務的價錢定得過高,又限制成本價的透明度,Sutter又涉嫌限制健保公司向加州居民提供省錢的健保計劃。

Becerra又引述柏克萊加大一項最新發表的報告,來引證北加州的綜合健保市場導致醫療費用上升。

報告發現,北加州的住院手術費用比南加州的貴多達七成,以南加州住院手術平均是131,586元為例,北加州的住院手術平均就要多達223,278元。

Sutter發言人就表示,由於未閱讀訴訟內容,所以不會評論,但就強調集團自2012年以來,加價幅度維持在低的單位數。

