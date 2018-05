加州聯同16州告特朗普政府放寬汽車廢氣排放標準

By

在清潔空氣問題上,加州同特朗普政府打官司,這次加州是聯同16個州,以及首都華盛頓,一起控告特朗普政府計劃放寬全國性的溫室廢氣排放標準,違反清潔空氣法。

加州有全國最嚴格的溫室廢氣排放標準,州府週二宣佈控告聯邦環保局計劃削弱在全國範圍的汽車廢氣排放標準。

州長布朗指特朗普政府這樣做,是威脅美國、威脅加州以至全球的生存,他要盡力抗爭。

現行的全國標準是根據加州的汽車廢氣排放法而制定,規定到2025年,新車的平均每加侖油耗要達到約54英里,以減少溫室氣體排放。

奧巴馬時代環保局認為可以做得到,不用修改,但特朗普上台,汽車製造業就要求修改。

現任環保局長Scott Pruitt指這個標準不適當,有需要檢討修訂,立即引來加州州長布朗指責,布朗叫他做 “非法Pruitt”。

加州發起的訴訟指,環保局的做法違反清潔空氣法,加入訴訟有其他16個州和首都華盛頓,共佔有將近一半的美國汽車市場。

這些州的汽車廢氣標準雖然無加州這麼嚴格,但他們都願意加入,以示團結支持加州的廢氣排放目標。

