Forever 21涉在舊金山旗艦店只准僱員說英語 被州府告歧視

成衣連鎖店Forever 21被指在舊金山的旗艦店,規定員工只可以說英語,涉嫌歧視說西班牙語的僱員,及違反加州的民權法,被加州公平就業及住屋局提出起訴。

訴訟於週三在舊金山高等法院提出,當中指控Forever 21的舊金山旗艦店不准僱員說英語以外的語言,即使互相問候、在休息時間,或與只懂西班牙語的顧客溝通也不准。

局方進一步指出,當西班牙語僱員投訴這項政策時,他們的工時被削減,而且被管理層惡意對待。

平等就業及住屋法禁止僱主基於種族歧視僱員,除非僱主的業務有明確的需要,否則僱主不可以推行一些只准說英語的公司政策。

局長Kevin Kish說:”在加州,語言多元化是商界現實,局方會仔細審視所有英語獨尊的政策,確保所有僱員不論其種族,都會獲得公平對待。

局方律師Alejandra Cuestas說,有3名僱員於2015年5月向La Raza Centro法律援助處求助,揭發Forever 21在舊金山旗艦店實施的英語獨尊政策。

Cuestas之後聯絡Forever 21,首先後者沒有回應,之後否認有實施這項政策,Cuestas稱,他希望所有僱員知道,州法保護他們在這情況下說他們的母語,也呼籲其他受影響的員工挺身而出,尋求法律援助。

Forever 21的發言人表示,公司不會評論進行中的訴訟,但指出Forever 21致力在所有分店推動多元化,也沒有在店內實施任何語言政策。

訴訟尋求Forever 21向受影響的員工作出賠償,同時要法院頒令Forever 21停止有關政策。

