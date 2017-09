加州聯合另外3州 控告特朗普政府廢除DACA違憲（視頻）

By

【KTSF 吳宇斌報導】

加州週一對特朗普政府終止DACA計劃提出起訴,聯合緬因、明尼蘇達及馬里蘭等3個州,控告特朗普政府廢除DACA是違法違憲。

加州司法部長Xavier Becerra說:”所有夢想生都應知道,加州不僅支援和珍惜你們,也為你們抗爭。”

訴訟指特朗普政府廢除DACA 違反憲法第5條的正當程序保障(due process),令人擔心政府會利用DACA夢想生申報的個人資料,找出夢想生並將他們遣返。

訴訟也指出,聯邦法律要求要在有合理的理由,和聽取民眾意見的基礎下,才能下該決定,同時也都要求要考慮決定對小商業的負面影響,而特朗普政府並無遵守。

上週,加州大學、還有15個州以及哥倫比亞特區也提出訴訟,15州認為廢除DACA會嚴重打擊這些州的經濟。

受DACA保障的80萬無證年輕人,當中有4分之1人是在加州。

