【KTSF 吳倩妤報導】

加州州立大學校董會週三通過加學費,這是州立大學近6年來第一次加學費。

下學年也就是2017至2018學年,本州生學費將增加270元,由目前每年的5,472元加到5,742元,而研究生的學費就會從目前6,738元增加438元,達到7,176元。

州立大學總監表示,需要額外的資金聘請教師,增加開班以應付不斷上升的入學人數。

目前就讀州立大學如果沒有助學金的話並不便宜,學費再加上校園雜費、住宿和書簿費等等,每年開支超過2萬元,不少州立大學校園都有反對加學費的抗議活動。

