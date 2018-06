加州州議會通過法案未來12年停徵汽水稅

By

加州州議會週四通過法案,未來12年州內暫停徵收汽水稅(soda taxes),州長布朗週四簽署法案,即刻生效,州議會此舉引起了公共健康倡導者的強烈斥責。

在舊金山、奧克蘭、柏克萊和其它城市通過對含糖飲料徵稅後,美國飲料協會提出一項議案,讓選民在11月表決。

該議案規定地方政府開徵汽水稅,必須要有3分之2的選民投贊成票才能通過。

但是如果州議會同意停止徵收汽水稅12年的話,美國飲料協會便撤回提案。

州議會週四通過了法案,滿足了美國飲料協會的要求,以免更難徵收汽水稅。

批評者指州議會這項立法,是屈服於汽水業的勒索,州議會的決定也引起公共健康倡導者的強烈斥責,他們認為汽水税是遏制糖尿病、心臟病和肥胖症的關鍵防線。

公共衛生官員也認為,加汽水稅的確能讓人少喝含糖飲料,這是公共衛生部不能企及的。

加州大學柏克萊分校醫學與公共衛生學副教授Kristine Madsen的一項研究發現,在城市開徵汽水稅一年後,低收入社區的含糖飲料消費量減少了20%,雜貨店的汽水銷售額下降8%,這打擊了汽水業的生意。

飲料公司花費數十億美元來推廣產品,也會做政治游說,有消息說,本月飲料行業說客在沙加緬度州長官邸,與州長布朗和他的妻子一起用餐,州長發言人表示,州長沒有與來客談汽水稅交易。

