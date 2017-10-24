北加小鎮搶手向民居油站開槍 釀兩死兩傷

【KTSF 游瑋珊報導】
北加州Lake縣發生槍擊案，一名男子在Clearlake Oaks先向一排民居隨機開槍，造成兩人死亡，再在油站槍傷途人，加州公路巡警（CHP）一名警員也在追截期間受傷，槍手最終被捕。
事發在Lake縣Clearlake Oaks，縣警早上11時許接報，Anchor Village13000號路段，有人向民居隨機開槍，其中一幢房屋裏一人中槍身死亡，另一名死者當時在同路段一輛汽車中。
加州公路巡警之後在附近遇到槍手，槍手開槍，打中警員避彈衣。
槍手之後再到一個油站，拿走一罐汽水，但再開槍時遇到持槍牌的人還火。
加州公路巡警、縣警和Lakeport警局隨後聯手佈防設路障，槍手駛至路障後自首，警方隨即拘捕61歲槍手Alan Ashmore，並在他車內起出多枝槍。
警方表示，Ashmore曾因其他案件被捕入獄，由於槍擊案發生前後，附近的High Valley Road也有一宗縱火報告，警方會調查案件會否跟Ashmore有關。
更多新聞：
(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。