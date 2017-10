北加小鎮搶手向民居油站開槍 釀兩死兩傷

By

【KTSF 游瑋珊報導】

北加州Lake縣發生槍擊案,一名男子在Clearlake Oaks先向一排民居隨機開槍,造成兩人死亡,再在油站槍傷途人,加州公路巡警(CHP)一名警員也在追截期間受傷,槍手最終被捕。

事發在Lake縣Clearlake Oaks,縣警早上11時許接報,Anchor Village13000號路段,有人向民居隨機開槍,其中一幢房屋裏一人中槍身死亡,另一名死者當時在同路段一輛汽車中。

加州公路巡警之後在附近遇到槍手,槍手開槍,打中警員避彈衣。

槍手之後再到一個油站,拿走一罐汽水,但再開槍時遇到持槍牌的人還火。

加州公路巡警、縣警和Lakeport警局隨後聯手佈防設路障,槍手駛至路障後自首,警方隨即拘捕61歲槍手Alan Ashmore,並在他車內起出多枝槍。

警方表示,Ashmore曾因其他案件被捕入獄,由於槍擊案發生前後,附近的High Valley Road也有一宗縱火報告,警方會調查案件會否跟Ashmore有關。

