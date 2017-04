加州參議會通過庇護無證移民法案 與特朗普對著幹

By

加州州參議會週一通過法案,讓全加州變為庇護無證移民的州,當中禁止執法人員與聯邦移民局官員合作,此舉是要反抗特朗普總統強硬打擊無證移民的做法。

州參議會週一以27票對12票通過SB54法案,送交州眾議會表決,但有州眾議員對法案表示反對,認為法案會保護無證移民重罪犯,危及公眾案全。

在州參議會表決前,州參議會執行議長Kevin de Leon修訂法案,當中容許州和地方執法當局在釋放重罪及暴力罪犯時,通報聯邦移民及海關執法局。

De Leon也撤銷當中一項需要3分之2議員投支持票才能通過的條文,讓法案最終以簡單多數票獲通過,這項改變意味法案最快要到明年1月1日才可生效,如果是3分之2議員通過,法案可即時生效。

特朗普在1月曾簽下行政命令,威脅要向禁止官員與聯邦當局溝通的轄區,扣起聯邦撥款,有議員估計,如果加州真的通過這項法案,預料特朗普會作出反擊。

美國民權自由聯盟及其他無證移民支持者稱,法案令加州成為全美推行最保護無證移民免被遞解出境的州。

加州估計有230萬名無證移民,州參議會通過的SB54法案,將會禁止警員和縣警單單以違反移民法為由,拘捕或扣查任何人,除非得到法官批出拘捕令。

但法案將容許地方執法官員將曾犯下暴力重罪的罪犯,移交給聯邦移民局官員處置。

法案也禁止州和地方執法當局協助調查任何違反移民條例的案件,或查詢任何人的移民身分。

法案也要求限制移民執法當局在學校、法院或其他公共場所進行執法行動。

與此同時,州參議會也通過另外兩項有關移民的法案,SB6將會撥款1,200萬元為面臨遞解出境的無證移民支付律師費,另外SB31則禁止州政府官員與聯邦當局合作,成立穆斯林登記冊。

