By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州水資源週四所做的最新調查顯示,Sierra區積雪量已超出正常的六成四,成為自1970年以來,3次高紀錄積雪量之一。

調查人員在南太浩湖量雪站Phillips Station錄得的積雪量,更高出正常的八成三,而兩年前在同一個地方,積雪量還不到正常的5%。

州長辦公室表示,如果春季積雪量仍繼續保持高紀錄,州長很有可能會取消緊急乾旱狀態令,因為積雪是加州3分之1的供水資源。

