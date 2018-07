聯邦法官針對加州3項庇護政策法做出裁決（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

一名聯邦法官週四針對加州3項有關庇護政策的法律做出裁決,其中特朗普政府控告加州執行庇護法律一案週四受挫,另一項對自願配合聯邦移民檢查的雇主予以罰款的法律則遭到否決。

加州庇護法律SB54獲得初步勝利,位於沙加緬度的聯邦法官John Mendez週四駁回特朗普政府要限制加州執行庇護法律的要求,該法律規定加州的執法人員不得配合聯邦移民執法行動。

特朗普政府主張州政府無權干預聯邦執法,而該庇護法律阻礙聯邦的移民執法行動。

不過法官認為,”拒絕幫忙”跟”阻礙”兩者是不同的,站在一邊旁觀不等於就是擋在路中央,因此加州可以繼續實施有關法律。

另外,Mendez法官週四也支持另一項加州AB103法律的適法性,允許加州司法部長前往聯邦的移民羈留中心探視。

不過另一項AB450法律就遭到否決,該法律規定對於自願配合聯邦移民執法人員進入工作場所的雇主會加以罰款,最高達兩千美元,不過聯邦法官否決了這項法律,原因是聯邦移民法不允許對雇主在國會通過的法律之外施以額外的罰款,尤其雇主是配合聯邦執法,不應該被施加負擔。

