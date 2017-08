加州舊金山告特朗普政府 利用聯邦撥款打擊庇護城市政策（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對一些地方政府庇護無證人士,聯邦司法部近日宣布,有意削減對這些縣市的撥款,加州及舊金山週一就入稟法院,控告特朗普政府違憲。

聯邦司法部部長Jeff Sessions 7月份宣布,如果州及縣市地方政府希望能繼續獲得聯邦司法部資助一項維護公眾安全的撥款,就必須配合聯邦政府兩個條件,首先是容許移民局人員無限次進出監獄及拘留設施,讓移民局人員向囚犯問話。

另外新規則亦包括,如果各地執法人員想釋放囚犯,而這些囚犯正被移民局通緝,那麼在釋放囚犯前48小時,執法人員要通知移民局人員。

針對聯邦司法部這些要求,舊金山市府率先在上星期五控告特朗普政府違憲,市府律師指,特朗普政府變相利用這筆有30年歷史的撥款作利誘,實際是想打擊庇護城市政策,向非法移民執法。

舊金山市府律師Dennis Herrara說:”我們執法人員打擊罪案,而不是拆散勤勞的家庭,總統又再一次試圖挑戰憲法,聯邦司法部並無國會授權強加這些條件。”

州府每年大約由這項基金收到2,800萬撥款,而舊金山就得到150萬,加州司法部長週一亦宣佈,加州入稟控告特朗普政府,表明不會向聯邦政府屈服,並尋求法庭阻止司法部這些要求。

加州司法部部長Xavier Becerra說:”加州向來貢獻給聯邦財政部付出多於收回,現在竟告訴我們,不能拿回這些款項的部份,只因我們不附和特朗普在移民方面的倫理。”

這次已經是舊金山今年以來,第二度就庇護城市政策控告特朗普政府,上一次沿於特朗普簽署行政命令,威脅將拒絕為庇護城市提供聯邦撥款,法庭在4月份頒布臨時禁制令,在訴訟期間禁止實施有關的行政命令。

