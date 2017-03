加州教育部推新網站 用顏色標識各公校表現

By

【KTSF 黃恩光報導】

自從加州教育部3年前,取消簡稱API的學術表現指數之後,教育部週三啟動新的網站,讓學生和家長瀏覽各校區以及公立學校的表現。

California School Dashboard網站,列出加州所有公立學校的表現,就好像一個錶板一樣。評估範圍包括3年級到8年級英文和數學的表現,另外還有學生曠課和被罰停學的情況、高中畢業率、學生是否準備好上大學等等。

新的成績表沒有分數,而是用藍色、綠色、橙色、黃色和紅色標誌,代表在各方面的表現。藍色是最好,紅色是最差。

這個評估方法取代3年前被廢除、簡稱API的學術表現指數,該指數被批評單單注重學業成績。

新的網站目前是試驗階段,許多數據仍然未有,教育局預期下學年就會完成提供所有數據,也有人批評這個成績表,沒有列出高中的測驗成績。

想查詢各校區及公立學校的表現,請瀏覽,www.caschooldashboard.org

