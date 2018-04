回收公司涉詐騙州府8千萬元 華裔東主和4員工被控

By

【KTSF 游瑋珊報導】

加州首府沙加緬度縣一家回收公司,涉嫌向州府的回收計劃詐騙8,000萬元,華裔東主和4名員工被刑事檢控。

加州資源回收局的項目,向送來回收物品的人退回回收費,但前提是這些容器飲品本身必須要在加州出售。

加州司法部在2015年5月接到線報,指位於沙加緬度縣的回收公司Recycling Services Alliance Corporation,懷疑接收購自外州的容器,詐騙局方的回收費,於是展開刑事調查。

調查最終還發現,公司偽造文件,虛報回收物品的重量。

局方紀錄顯示,自2012年1月至2015年12月,公司共取得8,033萬的回收費。

大陪審團在去年12月,正式決定起訴公司5人,包括來自南灣Cupertino市,49歲譯音姓曾的華裔東主,還有4名員工,當中兩人來自東灣,兩人來自沙加緬度地區。

他們面對共166項包括嚴重盜竊、回收詐騙、偽證的控罪,下一次的聆訊日期在6月15日。

加州資源回收局退回回收費的項目屬自負盈虧,不過州內不少回收中心,都因為財政問題已關閉。



