【KTSF 郭柟報導】

加州的康樂用大麻法例在明年1月生效,加州財政部長江俊輝提議成立一個公立大麻銀行,處理大麻商的銀行貸款,亦都建議出動解款車收稅。

由於大麻在聯邦法例仍然是屬於違法,因此大麻業內人士在處理銀行貸款上困難重重,所以一向只能全部以大筆現金交易,伴隨的風險亦很高,容易惹來搶劫、爆竊等罪案。

江俊輝於是建議成立”加州大麻銀行”(Cannabis Banking Working Group),幫助大麻商理財。

江俊輝說:”聯邦若不改法例,我們便要設法確保不會有涉及大麻的非法活動,確保大麻商繳稅,遵守法例、合法經營,以及正當理財。”

江俊輝又建議,州府稅務局出動裝甲解款車,收取康樂大麻商的稅款,確保收稅風險降至最低,州府現時已出動解款車,向大麻藥店收稅。

州府預料大麻業將於未來幾年帶來超過70億元的收入,十幾億元的稅收。

