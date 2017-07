加州大麻產量供過於求 如何處置惹關注

By

【KTSF 郭柟報導】

加州大麻協會表示,州內現在大麻生產過盛,多了近幾百萬磅,造成供過於求,這個效應會有甚麼影響呢?

加州大麻協會主席Hezekiah Allen表示,目前州內大麻供應量,比需求高出近8倍,加州每年種植1,400至1,600萬噸大麻,但是需求只有150至200萬噸,大部份多出來的大麻,將會被運送到一些非法吸食大麻的州份。

以前製造商可能未必知道,多出來的大麻去哪,但是大麻協會表示,將來法例規定,所有合法經營的大麻製造商,必須清楚列明每一磅的大麻被運送到甚麼地方。

康樂大麻法例預料在明年實施,到時大麻製造商就必須做決定,究竟是合法經營,將幾千萬噸盈餘大麻留在加州?或是繼續違法將盈餘大麻,偷運出其他州份。

大麻業學院教授Aseem Sappal就表示,很多大麻製造商都希望可以合法經營,不想被執法人員逮捕,一旦大麻可以開始合法買賣,商家自有辦法處理盈餘大麻。

Sappal舉例指,每75磅的大麻草,可以用來提煉5公升的大麻油,即是商家可以用大量多出的大麻草,提煉成大麻油出售。

大麻協會表示,希望州和市政府能為大麻業鋪路,提供足夠地方出售大麻,確保所有大麻店合法經營付足稅項,將加州本土大麻留在加州。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。