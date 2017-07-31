加州大麻產量供過於求 如何處置惹關注

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【KTSF 郭柟報導】

加州大麻協會表示，州內現在大麻生產過盛，多了近幾百萬磅，造成供過於求，這個效應會有甚麼影響呢？

加州大麻協會主席Hezekiah Allen表示，目前州內大麻供應量，比需求高出近8倍，加州每年種植1,400至1,600萬噸大麻，但是需求只有150至200萬噸，大部份多出來的大麻，將會被運送到一些非法吸食大麻的州份。

以前製造商可能未必知道，多出來的大麻去哪，但是大麻協會表示，將來法例規定，所有合法經營的大麻製造商，必須清楚列明每一磅的大麻被運送到甚麼地方。

康樂大麻法例預料在明年實施，到時大麻製造商就必須做決定，究竟是合法經營，將幾千萬噸盈餘大麻留在加州？或是繼續違法將盈餘大麻，偷運出其他州份。

大麻業學院教授Aseem Sappal就表示，很多大麻製造商都希望可以合法經營，不想被執法人員逮捕，一旦大麻可以開始合法買賣，商家自有辦法處理盈餘大麻。

Sappal舉例指，每75磅的大麻草，可以用來提煉5公升的大麻油，即是商家可以用大量多出的大麻草，提煉成大麻油出售。

大麻協會表示，希望州和市政府能為大麻業鋪路，提供足夠地方出售大麻，確保所有大麻店合法經營付足稅項，將加州本土大麻留在加州。

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