加州人口增至3,950萬 住屋供應仍然不足

By

【KTSF 劉瑩報導】

根據加州財政部公佈的最新數據,加州去年整體人口增加30萬,達到3,950萬,其中大城市人口增幅最多。

洛杉磯去年增加4萬人,目前總人口已經達到400萬,聖地亞哥、聖荷西以及舊金山,人口都有顯著增加。

而在人口增加最多的10個城市當中,州府沙加緬度增幅最大,達到1.4%。

住房方面,加州去年住房增長率有所回升,全州新增單位達到9萬個,令全州住房單位總數首次突破1,400萬。

雖然房屋供應有所增加,但是依然沒有達到所需的數量,加州住房及社區發展部門預計,如果要滿足全州整體住房需求,加州需每年新增18萬個單位,是去年新增單位數目的兩倍。

加州成為全國房屋價格最高的州分,原因包括整體可供給住房數量出現短線下滑的趨勢,導致加州的平均住房費用是全國的2.5倍,而州平均房租價格比全國高出50%,有研究顯示,將近四成加州居民有離開加州的打算。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。