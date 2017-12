加州首位華裔女州眾議員余江月桂逝世 享年95歲（視頻）

By

加州首位華裔女州眾議員以及州務卿余江月桂(March Fong Eu)逝世,享年95歲。

余江月桂(March Fong Eu)1922年生於加州,是第3代華裔移民,父母開洗衣店,在華人及女性權益不受重視的年代,余江月桂沒放棄追尋夢想。

她在柏克萊加大取得學士學位,在史丹福大學得到教育博士學位,曾經從事牙科服務,以及擔任校區教育委員,其後對從政萌生興趣。

1966年,余江月桂當選加州州眾議員,代表東灣奧克蘭市(屋崙)和Castro Valley地區,是首位華裔女州議員,她推動取消政府大樓洗手間要收費的做法,最為人津津樂道。

1974年,余江月桂以破紀錄票數,當選成為加州首位華裔州務卿,亦是首名女性出任此職,她其後4度成功連任。

上世紀90年代,前總統克林頓委任余江月桂出任美國駐(太平洋島國)密克羅尼西亞大使,余江月桂的兒子鄺傑靈(Matt Fong)曾經擔任州財政部長,以及角逐聯邦參議員席位。

鄺傑靈2001年因為皮膚癌病逝,余江月桂最近在家中跌倒,接受手術後出現併發症,上週四在南加州辭世。

加州州長布朗發表聲明,讚揚余江月桂是女性和亞裔參政的開路先鋒。

