加州首位華裔女州眾議員余江月桂逝世 享年95歲（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

加州首位華裔女州眾議員以及州務卿余江月桂（March Fong Eu）逝世，享年95歲。

余江月桂（March Fong Eu）1922年生於加州，是第3代華裔移民，父母開洗衣店，在華人及女性權益不受重視的年代，余江月桂沒放棄追尋夢想。

她在柏克萊加大取得學士學位，在史丹福大學得到教育博士學位，曾經從事牙科服務，以及擔任校區教育委員，其後對從政萌生興趣。

1966年，余江月桂當選加州州眾議員，代表東灣奧克蘭市（屋崙）和Castro Valley地區，是首位華裔女州議員，她推動取消政府大樓洗手間要收費的做法，最為人津津樂道。

1974年，余江月桂以破紀錄票數，當選成為加州首位華裔州務卿，亦是首名女性出任此職，她其後4度成功連任。

上世紀90年代，前總統克林頓委任余江月桂出任美國駐（太平洋島國）密克羅尼西亞大使，余江月桂的兒子鄺傑靈（Matt Fong）曾經擔任州財政部長，以及角逐聯邦參議員席位。

鄺傑靈2001年因為皮膚癌病逝，余江月桂最近在家中跌倒，接受手術後出現併發症，上週四在南加州辭世。

加州州長布朗發表聲明，讚揚余江月桂是女性和亞裔參政的開路先鋒。

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