亞裔八旬老婦5年前被姦殺 警憑DNA緝拿疑犯

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東灣一名82歲亞裔老婦於2012年被姦殺死亡，兇徒一直下落不明，最近，警方終於憑藉DNA證據，將一名懷疑涉案的男子拘捕歸案。
據East Bay Times報導，大陪審團上月已向36歲疑犯Jonathan Jackson提出起訴，控罪包括在2012年綁架、強姦和殺害亞裔老婦Sun Yi Kwon。
Kwon居住在El Cerrito市，她遇襲後，在列治文市一個車胎店後方被人發現，她當時下半身赤裸，接近垂死邊緣，送院治療半年後傷重不治。
至2016年，Jackson涉嫌駕駛一輛失車，被警方截停，經調查後，警方發現Jackson的DNA，與在Kwon身體取出的DNA樣本吻合。
Jackson對警方稱，他當天在店後方碰到Kwon，但否認曾殺害或強姦她，他已入稟否認控罪，目前被拘押候審。
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