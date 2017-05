亞裔八旬老婦5年前被姦殺 警憑DNA緝拿疑犯

By

東灣一名82歲亞裔老婦於2012年被姦殺死亡,兇徒一直下落不明,最近,警方終於憑藉DNA證據,將一名懷疑涉案的男子拘捕歸案。

據East Bay Times報導,大陪審團上月已向36歲疑犯Jonathan Jackson提出起訴,控罪包括在2012年綁架、強姦和殺害亞裔老婦Sun Yi Kwon。

Kwon居住在El Cerrito市,她遇襲後,在列治文市一個車胎店後方被人發現,她當時下半身赤裸,接近垂死邊緣,送院治療半年後傷重不治。

至2016年,Jackson涉嫌駕駛一輛失車,被警方截停,經調查後,警方發現Jackson的DNA,與在Kwon身體取出的DNA樣本吻合。

Jackson對警方稱,他當天在店後方碰到Kwon,但否認曾殺害或強姦她,他已入稟否認控罪,目前被拘押候審。

