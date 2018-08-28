勞工部指加州今年首季薪資成長達4.4%（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

根據聯邦勞工部的統計數據，加州勞工薪資成長率在今年第一季達4.4%，名列全國成長最快的第五位，其中灣區三大縣市的勞工薪資，則在全國榜上名列前茅，到底是多少錢？

根據聯邦勞工部勞動統計局（Bureau of Labor Statics）發布的最新報告，今年第一季度，全美勞工薪資統計，加州在今年頭三個月有1,715萬名勞工就業，比去年同期增加了2.1%，而加州勞工的平均週薪為1,352元，成長了4.4%，位列全國薪資成長第五快的州份。

前四名則分別是華盛頓州、猶他州、新罕布什爾州以及內華達州。

加州的薪資成長快速，但南加州的勞工就沒那麼幸運，薪資成長僅比去年同期上升2.5%，明顯低於加州整體的薪資成長速度。

這份報告也顯示，灣區主要縣市薪資在全美大型縣市排行榜中名列前茅。

聯邦勞工部的數據顯示，全國的勞工第一季度平均週薪為1,152元元，而紐約市則位居週薪榜的首位，達每週3,087元。第二高則是灣區的聖塔克拉拉縣，週薪為2,651元，第三高是灣區的聖馬刁縣，週薪為2,606元，第四高則是舊金山2,485元，第五位是麻州的Suffolk，週薪為2,268元。

聯邦勞工部的這份報告也顯示，全國的新增聘僱成長略為放緩，但薪資卻明顯增加，第一季度全美共有1億4千456萬人就業，比去年同期成長1.6%，薪資增幅則為3.7%。

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