勞工部指加州今年首季薪資成長達4.4%（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據聯邦勞工部的統計數據,加州勞工薪資成長率在今年第一季達4.4%,名列全國成長最快的第五位,其中灣區三大縣市的勞工薪資,則在全國榜上名列前茅,到底是多少錢?

根據聯邦勞工部勞動統計局(Bureau of Labor Statics)發布的最新報告,今年第一季度,全美勞工薪資統計,加州在今年頭三個月有1,715萬名勞工就業,比去年同期增加了2.1%,而加州勞工的平均週薪為1,352元,成長了4.4%,位列全國薪資成長第五快的州份。

前四名則分別是華盛頓州、猶他州、新罕布什爾州以及內華達州。

加州的薪資成長快速,但南加州的勞工就沒那麼幸運,薪資成長僅比去年同期上升2.5%,明顯低於加州整體的薪資成長速度。

這份報告也顯示,灣區主要縣市薪資在全美大型縣市排行榜中名列前茅。

聯邦勞工部的數據顯示,全國的勞工第一季度平均週薪為1,152元元,而紐約市則位居週薪榜的首位,達每週3,087元。第二高則是灣區的聖塔克拉拉縣,週薪為2,651元,第三高是灣區的聖馬刁縣,週薪為2,606元,第四高則是舊金山2,485元,第五位是麻州的Suffolk,週薪為2,268元。

聯邦勞工部的這份報告也顯示,全國的新增聘僱成長略為放緩,但薪資卻明顯增加,第一季度全美共有1億4千456萬人就業,比去年同期成長1.6%,薪資增幅則為3.7%。

